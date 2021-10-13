13 Ekim 2021, Çarşamba
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ABD'den ikiyüzlü kınama mesajı! Desteklediği PKK'nın saldırılarını kınadı
Amerika Birleşik Devletleri, Suriye'de binlerce TIR silah verip desteklediği terör örgütü YPG/PKK'nın Türkiye'ye yönelik saldırılarını kınadı. ABD Dışişleri Bakanlığı ayrıca, yine YPG/PKK'lı teröristlerin füzeli saldırısında şehit olan 2 özel harekat polisi için de başsağlığı mesajı verdi.