ABD'den ikiyüzlü kınama mesajı! Desteklediği PKK'nın saldırılarını kınadı

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye'de binlerce TIR silah verip desteklediği terör örgütü YPG/PKK'nın Türkiye'ye yönelik saldırılarını kınadı. ABD Dışişleri Bakanlığı ayrıca, yine YPG/PKK'lı teröristlerin füzeli saldırısında şehit olan 2 özel harekat polisi için de başsağlığı mesajı verdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN