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ABD'den ikiyüzlü kınama mesajı! Desteklediği PKK'nın saldırılarını kınadı

A Haber
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Giriş: 13.10.2021 12:33
Amerika Birleşik Devletleri, Suriye'de binlerce TIR silah verip desteklediği terör örgütü YPG/PKK'nın Türkiye'ye yönelik saldırılarını kınadı. ABD Dışişleri Bakanlığı ayrıca, yine YPG/PKK'lı teröristlerin füzeli saldırısında şehit olan 2 özel harekat polisi için de başsağlığı mesajı verdi.
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