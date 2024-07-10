ABD’deki Türklerden Biden’a mektup: Hiçbir ABD’li siyasetçi FETÖ’yle yürümemeli

ABD Meclisi'nde sık sık Türkiye'yi hedef alan FETÖ yanlısı milletvekilleri, kritik NATO Zirvesi'ni fırsat bilerek yine propagandaya girişti. Bir grup temsilciler meclisi üyesi, FETÖ tutuklularının serbest bırakılması talebiyle Beyaz Saray'a mektup yazdı. Türkiye'nin kirli algı oyunlarına alet edildiği o mektuba, yanıt ise ABD'deki Türk toplumundan geldi.

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