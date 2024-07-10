10 Temmuz 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

ABD’deki Türklerden Biden’a mektup: Hiçbir ABD’li siyasetçi FETÖ’yle yürümemeli

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.07.2024 16:32
ABD Meclisi'nde sık sık Türkiye'yi hedef alan FETÖ yanlısı milletvekilleri, kritik NATO Zirvesi'ni fırsat bilerek yine propagandaya girişti. Bir grup temsilciler meclisi üyesi, FETÖ tutuklularının serbest bırakılması talebiyle Beyaz Saray'a mektup yazdı. Türkiye'nin kirli algı oyunlarına alet edildiği o mektuba, yanıt ise ABD'deki Türk toplumundan geldi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ABD’deki Türklerden Biden’a mektup
ABD’deki Türklerden Biden’a mektup
15 Temmuz gecesi neler yaşandı?
15 Temmuz gecesi neler yaşandı?
Omega Pro ile kripto para vurgunu
Omega Pro ile kripto para vurgunu
NATO’da diplomasi trafiği
NATO'da diplomasi trafiği
4 ile YHT hattı!
4 ile YHT hattı!
Emekli maaşı ne kadar olacak? Rakam verdi
Emekli maaşı ne kadar olacak? Rakam verdi
Özgür Özel’den 15 Temmuz açıklaması
Özgür Özel’den “15 Temmuz” açıklaması
O hain vurulmasaydı beni infaz edeceklerdi
"O hain vurulmasaydı beni infaz edeceklerdi"
5 ilin valisi değişti
5 ilin valisi değişti
Ulu mabedin sessizliği sona erdi
Ulu mabedin sessizliği sona erdi
Başkan Erdoğan NATO liderler zirvesinde!
Başkan Erdoğan NATO liderler zirvesinde!
Başkan Erdoğan’a sevgi seli!
Başkan Erdoğan'a sevgi seli!
Daha Fazla Video Göster