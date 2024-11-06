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ABD’de süper çoğunluk şoku! Trump tüm gücü elinde topladı

ABD’de süper çoğunluk şoku! Trump tüm gücü elinde topladı

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.11.2024 09:25
ABD’de seçim yarışını Donald Trump önde götürürken kimsenin beklemediği bir tablo ortaya çıktı ve Temsilciler Meclisi, Senato da cumhuriyetçilerin eline geçti. Bu tablo “Süper Çoğunluk” anlamına gelen kavramı ortaya çıkardı. Uzman isim gelişmeleri canlı yayında değerlendirdi.
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