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ABD'de 'protestoları Soros destekliyor' iddiası! Görüntüler ortaya çıktı

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Giriş: 28.09.2020 10:15
Güncelleme:28.09.2020 10:23
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki göstericiler ve gösterilerin arkasında kim var? ABD’de Amerikalılar bu gösterilerin arkasında Siyonist Yahudi George Saros’un olduğunu iddia ediyorlar. Son olarak ortaya çıkan görüntülerde kamyonlarla malzeme desteği yapıldığı ortaya çıktı.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki göstericiler ve gösterilerin arkasında kim var? ABD'de Amerikalılar bu gösterilerin arkasında Siyonist Yahudi George Saros'un olduğunu iddia ediyorlar.

'PROTESTOLARI SOROS DESTEKLİYOR' İDDİASI

ABD'de nakliye kamyonuyla protestoculara malzeme taşındı. Liberal iş adamı George Soros protestoları finanse ediyor iddiası yeniden gündeme geldi.

ABD'de siyahi polisin siyahilere yönelik şiddeti sonrası başlayan polis karşıtı protestolar Louisville kentinde geniş katılımla düzenlenmeye devam ediyor. Göstericiler polise karşı dışarıdan finanse edildiği iddiası varken göstericilere kamyonlarla malzeme yardımı yapıldığı görüntüler ortaya çıktı.

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