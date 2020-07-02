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Beyaz Saray Soros'u terörist ilan edecek mi? |Video

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Giriş: 02.07.2020 14:17
Güncelleme:02.07.2020 14:30
2017 yılında Beyaz Saray'ın imza kampanyası sayfasından spekülatör George Soros'a karşı harekete geçilmişti. Kampanya kapsamında 240 bin imza toplandı. Washington yönetiminin harekete geçip geçmeyeceği ise merak konusu.

George Soros'un terörist ilan edilmesi için 240 bin imza toplandı.

Dünyanın dört bir yanındaki farklı provokasyonların arkasındaki isim ABD'li ünlü borsa spekülatörü George Soros tepkilerin odağında...

Daha önce Beyaz Saray'ın imza kampanyası sayfasından Soros'un terörist ilan edilmesi için bir çağrı başlatılmıştı.

2017'de başlatılan Soros kampanyası için şimdiye kadar 240 bin 247 imza toplandı.

Kampanya başında imza sayısının 100 bini geçmesi durumunda Beyaz Saray'ın bu çağrıya cevap vereceği düşünülüyordu.

Şimdi imzacılar Beyaz Saray'ın bu çağrıya resmi bir cevap vermesini bekliyor.

Soros, dünyanın birçok ülkesinde suçlamaların odağında yer alan bir isim.

"DÜNYANIN EN TEHLİKELİ ADAMI"

Polonya'dan bir milletvekili, Soros'u "dünyanın en tehlikeli adamı" olarak nitelemişti.

Dünyanın birçok ülkesinde benzer sloganlarla halkı galeyana getirip devletlere ekonomik zarar vermek isteyen spekülatör ve isyan mühendisi George Soros, Türkiye'deki Gezi kalkışmasında da yönetmen koltuğundaydı.

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