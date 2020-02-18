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18.02.2020

Perde arkasındaki aktör: George Soros! Gezi Parkı'nda da devredeydi

Dünyanın birçok ülkesinde benzer sloganlarla halkı galeyana getirip devletlere ekonomik zarar vermek isteyen spekülatör ve isyan mühendisi George Soros, Türkiye’ye büyük zararı dokunan Gezi Parkı eylemlerinde de yönetmen koltuğundaydı. Amerikalılar onu ‘’borsa spekülatörü’’ olarak biliyor ama bu, buz dağının görünen yüzü. Dünyanın geri kalanında ise bizzat fonladığı vakıflar sayesinde ülkeleri karıştıran, iktisadi ve sosyal olarak darbeler vurarak istediğini almaya çalışan bir canavar olarak biliniyor. İşte o canavarın Gezi Parkı sürecinde ve sonrasında yaptıkları…

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