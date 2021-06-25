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ABD'de FETÖ'cülerin dernek oyunu! John Bolton FETÖ'cülerle dernek kurdu

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Giriş: 25.06.2021 09:12
Güncelleme:25.06.2021 09:48
FETÖ'cüler, ABD'de bazı eski siyasetçilerle birlikte kirli bir ittifakı daha hayata geçirdi. "Türk Demokrasi Projesi" isimli bir dernek kuruldu. O derneğin kuruluş bildirisinde, hem Türkiye'yi hem de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ifadelere yer verildi. Türkiye'yi karalamak için yalanlar birbiri ardına sıralandı. Üstelik derneğin kurucuları arasında ABD'nin eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton da var.

Türkiye'nin başarılı operasyonlarıyla ağır darbe alan FETÖ, kara propaganda için bir kez daha düğmeye bastı. ABD'nin başkenti Washington'da, 'Türk Demokrasi Projesi' adlı bir dernek kuruldu.

O derneğin kuruluş bildirgesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alan ifadeler dikkat çekiyor. Derneğin kurucuları arasında FETÖ'den hakkında yakalama kararı bulunan Aykan Erdemir de yer alıyor.

Yeni Türkiye karşıtı oluşum FETÖ'cülerle de sınırlı değil. Derneğin kurucularından biri de, ABD'nin eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton. Bolton, Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulundu, "Türkiye için alarmı çalmanın vakti geldi." ifadelerini kullandı.

DARBECİLERİ SAVUNMUŞTU

Ankara'nın Moskova ile olan yakın ilişkilerinden duyduğu rahatsızlığı da belirten Bolton, Türkiye'ye ışık tutmak iddiasıyla bu projeye katıldığını duyurdu. Bolton, 15 Temmuz gecesi Amerikan basınına açıklamalar yapıp FETÖ'cü darbecileri savunmuştu.

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