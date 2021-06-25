A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmeler: Ülkesini dışarıya şikayet eden Kemal Kılıçdaroğlu'na halk tepkili

AK Parti Mersin Milletvekili Avukat Zeynep Gül Yılmaz, A Haber canlı yayınında dündemin öne çıkan başlıklarını değerlendirdi. ABD'de Türkiye karşıtı kara propaganda yapmak için FETÖ'cüler tarafından kurulan dernek hakkında açıklamalarda bulunan Yılmaz, "Bu yeni bir şey değil. ABD terörü destek vermekte hiç çekinmedi" dedi. Ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu de eleştiren Yılmaz, "Ülkesini dışarıya şikayet eden bir ana muhalefet liderinden bahsediyoruz. Halk oldukça sinirli kızgın durumda. Sayın Kılıçdaroğlu’nun söylemlerinin hiçbirisini yerli milli ve samimi bulmuyorlar ve çok tepkililer." ifadelerini kullandı.

AK Parti Mersin Milletvekili Avukat Zeynep Gül Yılmaz, A Haber canlı yayınında dündemin öne çıkan başlıklarını değerlendirdi. ABD'de Türkiye karşıtı kara propaganda yapmak için FETÖ'cüler tarafından kurulan dernek hakkında açıklamalarda bulunan Yılmaz, "Bu yeni bir şey değil. ABD terörü destek vermekte hiç çekinmedi" dedi. Ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu de eleştiren Yılmaz, "Ülkesini dışarıya şikayet eden bir ana muhalefet liderinden bahsediyoruz. Halk oldukça sinirli kızgın durumda. Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylemlerinin hiçbirisini yerli milli ve samimi bulmuyorlar ve çok tepkililer." ifadelerini kullandı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Bu yeni bir şey değil. Aslında bunların hepsi malumun ilanı. Bu zamana kadar ABD teröre karşı destek vermekte hiçbir zaman çekinmedi Türkiye aleyhine faaliyetlere yine FETÖ'nün faaliyetlerine. FETÖ elebaşını da teslim etmedi. Şimdi yine Suriye'deki özellikle Kuzey Suriye'deki teröre verdiği destek yığdığı yığınaklar askeri mühimmatlar alenen ortada. Yani bizim bilmediğimiz bize sürpriz olan bir durum değil.

HALK KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİLİ

Ülkesini dışarıya şikayet eden bir ana muhalefet liderinden bahsediyoruz. CHP milletvekilleri manda talep eden himaye talep eden ve yine Türkiye'de can mal güveliği yok diyen bir Kılıçdaroğlu'ndan bahsediyoruz. Bütün milli konularda birlik olmamız gereken konularda HDP karşı çıkarken yine CHP'nin buna ses çıkarmadığını HDP'yi destekleyen faaliyetlerde bulunduğunu yine Meclis'te de açık ve net bir şekilde görüyoruz. Halk oldukça sinirli kızgın durumda. Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylemlerinin hiçbirisini yerli milli ve samimi bulmuyorlar ve çok tepkililer.

HDP'nin ittifak olduğu bir iktidarda terörle mücadelenin başarılı olması mümkün değil. Yürütülebilmesi mümkün değil zaten.