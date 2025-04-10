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ABD ve Rusya heyetleri İstanbul’da görüştü!

ABD ve Rusya heyetleri İstanbul'da görüştü!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.04.2025 21:35
İstanbul, bir kez daha kritik bir görüşmeye ev sahipliği yaptı. Kentte, Rus ve ABD heyetleri arasında gerçekleştirilen önemli toplantı sona erdi. Görüşmenin ardından her iki ülkenin temsilcileri, başkonsolosluktan ayrıldı. Görüşmenin ana gündem maddesinin, büyükelçiliklerin yeniden faaliyete geçmesi konusu olduğu öğrenildi.
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ABD ve Rusya heyetleri İstanbul’da görüştü!
ABD ve Rusya heyetleri İstanbul’da görüştü!
ABD ve Rusya heyetleri İstanbul'da görüştü!
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