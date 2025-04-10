ABD ve Rusya heyetleri İstanbul’da görüştü!

İstanbul, bir kez daha kritik bir görüşmeye ev sahipliği yaptı. Kentte, Rus ve ABD heyetleri arasında gerçekleştirilen önemli toplantı sona erdi. Görüşmenin ardından her iki ülkenin temsilcileri, başkonsolosluktan ayrıldı. Görüşmenin ana gündem maddesinin, büyükelçiliklerin yeniden faaliyete geçmesi konusu olduğu öğrenildi.

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