ABD ve AB'nin PKK'ya olan desteği yanlarına kar kalmamalı! Abdullah Ağar A Haber ekranlarında değerlendirdi

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, ABD Başkanı Biden ve YPG-PKK ilişkisinin geleceğine yönelik A Haber ekranlarında değerlendirmede bulundu. Türkiye'nin uzun soluklu bir jeopolitik bir mücadeleye hazır olması gerektiğini ifade eden, Türkiye'nin terör örgütünü kollayan ABD ve AB'nin yaptıklarının yayına kar kalmayacağını göstermesi gerektiğini ifade etti.

A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, YPG/PKK'ya yönelik ABD desteğini değerlendirdi.

ABD'NİN STRATEJİSİ DEĞİŞMEYECEK

ABD'de Trump döneminde YPG ve PKK ile stratejisinde bir değişim olmadığını ifade eden Abdullah Ağar, DEAŞ'a kadar asimetrik DEAŞ sonrası da doğrusal olarak YPG ve PKK'nın eğitildiğini, donatıldığını belirtti.

TÜRKİYE JEOPOLİTİK BİR MÜCADELEYE HAZIR OLMALI

Ağar, Biden'in atamış olduğu Savunma Bakanı Lloyd Austin'in sonrası uzun soluklu bir jeopolitik bir mücadeleye Türkiye'nin hazır olması gerektiğini ifade etti.

"PKK DEAŞ İLE MÜCADELE EDİYOR" KILIFI

YPG/PKK'nın ABD tarafından da terör örgütü olarak kabul edildiğini belirten Ağar, teröristlerin yine kullanılmaya devam edeceğini söyledi. ABD'nin "PKK DEAŞ ile mücadele ediyor" kılıfını kullanarak teröristleri meşrulaştığını ifade eden Ağar, Türkiye gibi bir jeopolitik ortağın kaybedilmesinin göze alınmasının zor olduğunu belirtti.

YANLARINA KAR KALMAMALI

YPG-PKK'nın gücünün onu kollayan ABD ve AB'den geldiğini söyleyen Ağar, Türkiye'nin bu noktada ABD ve AB'nin yaptıklarının yanına kar kalmayacağını göstermesi gerektiğini ifade etti.