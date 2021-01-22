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ABD tarihinde bir ilk! Savunma Bakanı Lloyd Austin oldu

Son dakika haberleri... Senatosu, Başkan 'ın savunma bakanlığına aday gösterdiği emekli Orgeneral 'e onay verdi. Austin, ABD'nin ilk siyahi savunma bakanı olarak tarihe geçti.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 22.01.2021 Güncelleme Tarihi: 22.01.2021
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ABD tarihinde bir ilk! Savunma Bakanı Lloyd Austin oldu

ABD Senato Genel Kuruluna yapılan oylamada; 93 senatör, Joe Biden'ın savunma bakanlığına aday gösterdiği emekli Orgeneral Lloyd Austin'in savunma bakanı olması için 'evet' oyu verirken; 2 senatör ise 'hayır' oyu kullandı.

Austin böylece eski Başkan Harry Truman döneminde George Marshall'dan, Donald Trump döneminde ise James Mattis'ten sonra askerlik mesleğinden emekli olmasının üzerinden 7 yıl geçmediği halde kongrenin muafiyeti ile ABD Savunma Bakanı olan üçüncü general oldu.

Austin aynı zamanda ABD'nin ilk siyahi savunma bakanı olarak tarihe geçti.

ABD Temsilciler Meclisi ile ABD Senatosu, emekli Orgeneral Austin'e muafiyet sağlayan tasarıyı kabul etmişti. ABD yasalarına göre bir askerin siyasi üst düzey pozisyona atanması için ordudan ayrılmasının üzerinden 7 yıl geçmesi gerekiyor. Bu şartı karşılamayanların bundan muaf tutulması için ise kongrenin iki kanadı olan temsilciler meclisi ve senatoda muafiyet alması gerekiyor. Austin, 2016 yılında Orgeneral rütbesiyle ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı görevinden emekliye ayrılmıştı.

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