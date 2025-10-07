07 Ekim 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları ABD-SDG görüşmesindeki fotoğraf karesi dikkat çekti
ABD-SDG görüşmesindeki fotoğraf karesi dikkat çekti

ABD-SDG görüşmesindeki fotoğraf karesi dikkat çekti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.10.2025 13:17
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ve SDG elebaşı Ferhat Abdi Şahin'in, arka planda Fırat Nehri'nin bulunduğu bir Suriye haritası önünde çektirdiği fotoğraf gündeme geldi. Gelişmeleri A Haber’de askeri stratejist İbrahim Keleş değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ABD-SDG görüşmesindeki fotoğraf karesi dikkat çekti
Çelik Kubbe bileşenleri A Haber’de
Çelik Kubbe bileşenleri A Haber'de
A Haber Gazze sınırında canlı yayında
A Haber Gazze sınırında canlı yayında
Başkan Erdoğan’dan net mesaj
Başkan Erdoğan'dan net mesaj
ABD-SDG görüşmesi! Fotoğrafa dikkat
ABD-SDG görüşmesi! Fotoğrafa dikkat
Mersin’de katliam gibi kaza
Mersin'de katliam gibi kaza
İşte depremde gözyaşı döken çiftin yeni görüntüleri
İşte depremde gözyaşı döken çiftin yeni görüntüleri
Serdar Öktem cinayetinde 13 gözaltı
Serdar Öktem cinayetinde 13 gözaltı
YPG’nin düğmesine İsrail bastı!
YPG'nin düğmesine İsrail bastı!
Başkan Erdoğan Azerbaycan’da
Başkan Erdoğan Azerbaycan'da
Sumud aktivisti 14 Türk Ürdün’de
Sumud aktivisti 14 Türk Ürdün'de
Bahçeli’nin çağrısını A Haber’de değerlendirdi
Bahçeli’nin çağrısını A Haber’de değerlendirdi
İmralı YPG ve SDG’ye yeni çağrı yapsın
"İmralı YPG ve SDG’ye yeni çağrı yapsın"
Daha Fazla Video Göster