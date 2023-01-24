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ABD Kur’an’ın yakılmasını kınayamadı! Türk gazetecilerin sorularına ABD Dışişleri Sözcüsü Price'den kaçamak yanıtlar

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Giriş: 24.01.2023 01:08
ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, İsveç’te Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliğinin önünde Kur’an-Kerim’in yakılması olayını kınamadı ancak olayın saygısızca ve tiksindirici olduğunu ve art niyetle yapılmış olabileceğini söyledi. Sözcü'nün Türk gazetecilerin soruları karşısında kaçamak yanıtlar vermesi ise dikkatlerden kaçmadı.
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