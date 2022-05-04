ABD Kılıçdaroğlu'na neden destek verdi? Yılmaz Ateş A Haber'de anlattı

A Haber ekranlarının sevilen programı Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, CHP içinde yaşanan kaset kumpasına ilişkin detayları açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun ABD ile olan diyalogunun altını çizen Ateş "ABD Kılıçdaroğlu'ndan taviz kopartabileceğini düşünüyor. Deniz Baykal ulusal çıkarlara sahip çıktığı için bu komplolar yaşandı." dedi. ABD'nin kendisiyle de temas kurmaya çalıştığını vurgulayan Ateş, o süreçte yaşananları da A Haber'e anlattı. İşte detaylar...