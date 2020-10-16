16 Ekim 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan skandal Azerbaycan açıklaması! Türkiye’yi hedef aldı

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan skandal Azerbaycan açıklaması! Türkiye’yi hedef aldı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.10.2020 13:51
Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarını görmezden gelen ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan skandal bir Azerbaycan açıklaması geldi. Ermenistan'ın kendisini savunmasını beklediklerini ifade eden Mike Pompeo, "Şimdi de Türkler var. Devreye girip Azerbaycan'a kaynak sağlayarak mevcut riski ve Dağlık Karabağ denilen bu yer nedeniyle yaşanan tarihi savaştaki ateş gücünü artırdılar" dedi.
Anayasa Mahkemesi darbe yapabilir mi?
Anayasa Mahkemesi darbe yapabilir mi?
S-400 hava savunma sistemi füzesi Sinop’ta test edildi!
S-400 hava savunma sistemi füzesi Sinop’ta test edildi!
A Haber doğalgaz rezervini ilk kez görüntüledi
A Haber doğalgaz rezervini ilk kez görüntüledi
Piknikçilerden geriye çöp dağları kaldı!
Piknikçilerden geriye çöp dağları kaldı!
Altında şeytani bir akıl var!
Altında şeytani bir akıl var!
Duvar bahçenin çevreye zararı mı yararı mı var?
Duvar bahçenin çevreye zararı mı yararı mı var?
'İstanbul benim yeşillerimizi geri istiyoruz'
'İstanbul benim yeşillerimizi geri istiyoruz'
PKK mevzisinde Esad rejimi tankı!
PKK mevzisinde Esad rejimi tankı!
Ukrayna'dan Türkiye'ye kritik ziyaret!
Ukrayna'dan Türkiye'ye kritik ziyaret!
ABD'den skandal Azerbaycan açıklaması! Türkiye’yi hedef aldı
ABD'den skandal Azerbaycan açıklaması! Türkiye’yi hedef aldı
Halil Sezai hakkındaki iddianame kabul edildi!
Halil Sezai hakkındaki iddianame kabul edildi!
Amerikan dergisi Türk ordusunu hedef aldı
Amerikan dergisi Türk ordusunu hedef aldı
Daha Fazla Video Göster