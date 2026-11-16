Başkan Erdoğan'dan gençlere güçlü Türkiye mesajı: “Yeni dünya düzeninde merkez ülke olacağız”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen Üniversiteli Gençlik Buluşması'nda gençlerle bir araya gelerek önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin yeni dünya düzeninde merkez ülke olacağını vurgulayan Başkan Erdoğan, ülkenin tarih sahnesine yeniden güçlü bir şekilde çıktığını belirtti. Konuşmasında 28 Şubat dönemine de değinen Erdoğan, gençlerin anne ve babalarına yönelik baskı ve zulümlerin geride kaldığını ifade etti. Muhalefetin gençlere yönelik tutumunu sert sözlerle eleştiren Erdoğan, gençlerin siyasi hesaplar uğruna sokağa yönlendirildiğini söyledi. Türkiye'nin yeni bir döneme girdiğine dikkat çeken Başkan Erdoğan, büyük ve güçlü Türkiye'nin sesinin artık duyulduğunu vurgulayarak ülkenin geleceğine ilişkin kararlılık mesajı verdi.