24 Mayıs 2022, Salı
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ABD Büyükelçisi Flake’den sürpriz ziyaretler! Neden HDP ve İYİ Parti'yi ziyaret etti?
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, İYİ Parti ve HDP'ye peş peşe ziyaretlerde bulundu. Görüşmelerde siyasi ve bölgesel konuların ele alındığı öğrenildi. Peki ABD Büyükelçisi’nin ziyaretleri ne anlama geliyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayına katılan gazeteci Murat Özer değerlendirdi.