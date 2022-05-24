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ABD Büyükelçisi Flake’den sürpriz ziyaretler! Neden HDP ve İYİ Parti'yi ziyaret etti?

A Haber
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Giriş: 24.05.2022 10:37
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, İYİ Parti ve HDP'ye peş peşe ziyaretlerde bulundu. Görüşmelerde siyasi ve bölgesel konuların ele alındığı öğrenildi. Peki ABD Büyükelçisi’nin ziyaretleri ne anlama geliyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayına katılan gazeteci Murat Özer değerlendirdi.
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