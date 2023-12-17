ABD başkanlık seçimini Trump mı Biden mı kazanır? Tanyeri A Haber’de aktardı: Siyonist lobi Amerikan siyasetini esir aldı

Katil İsrail'in Gazze'deki katliamına ilk günden bu yana destek veren Amerika, Siyonist lobinin etkisi altına girmiş durumda. 2024 Amerikan Başkanlık Seçimleri'ne sayılı zaman kala, Trump mı Biden mı seçimi kazanır sorusu merak uyandırıyor. Gazeteci Mustafa Tanyeri, canlı yayında A Haber’de ABD'de yaşanan son durumu aktardı. İşte detaylar...