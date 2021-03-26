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ABD Başkanı Biden'dan Başkan Erdoğan'a davet | Ayrıntıları A Haber muhabiri aktardı
ABD Başkanı Joe Biden Recep Tayyip Başkan Erdoğan'ı 22-23 Nisan'daki İklim Zirvesine davet etti. Son dakika gelişmesinin ayrıntılarını A Haber muhabiri Murat Sekban canlı yayında aktardı. Sekban, görüşmenin online olarak gerçekleştirileceğini belirtti.
ABD Başkanı Joe Biden Recep Tayyip Başkan Erdoğan'ı 22-23 Nisan'daki İklim Zirvesine davet etti. 22-23 Nisan tarihlerinde 40 ülke devlet başkanının katılacağı İklim Zirvesi sanal ortamda yapılacak.