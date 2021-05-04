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ABD, 26 Avrupa ülkesi ile 28 bin askerlik tatbikatını başlattı! Türkiye de katılıyor.
BD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, ABD'nin 26 Avrupa ülkesi ile düzenlediği ve 28 bin askerin katılacağı "Defender Europe 21" tatbikatının başladığını duyurdu. Hazırlığı mart ayından bu yana devam ettiği bilinen askeri tatbikatın haziran ayının ortalarına kadar süreceği açıklandı. Detayları A Haber Almanya muhabiri İsmail Eren canlı yayında anlattı.