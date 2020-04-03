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AB Türkiye Temsilcisi Christian Berger'den A Haber’e özel açıklamalar! Türkiye'nin yardımları nasıl karşılandı?
AB Türkiye Temsilcisi Christian Berger, AB’nin zorlu bir sınav verdiği koronavirüse karşı A Haber’e özel açıklamalarda bulundu. Christian Berger, "Ülkeler farklı politika izliyor ama AB’de adımlar atıldı. Virüsün ekonomi üzerinde etkileri olacak." dedi. Berger, "Türkiye'nin İtalya ve İspanya'ya yardımları çok güzel karşılandı." ifadelerini kullandı.
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