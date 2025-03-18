18 Mart 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları A Haber'de uzman isimler: Geç kalınmış bir karar
A Haber’de uzman isimler: Geç kalınmış bir karar

A Haber'de uzman isimler: Geç kalınmış bir karar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.03.2025 18:49
İstanbul Üniversitesi, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun usulsüz yatay geçişle aldığı diplomasını iptal etti. Üniversite, belgeleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve YÖK’e gönderdiğini açıkladı. A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, kararın gecikmiş ancak gerekli bir adım olduğunu belirtti. Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, İmamoğlu’nun eğitim geçmişindeki usulsüzlüğün uzun süredir tartışmalı olduğunu vurgulayarak, bu durumun sadece akademik değil, siyasi boyutları da olduğunu ifade etti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
A Haber’de uzman isimler: Geç kalınmış bir karar
A Haber’de uzman isimler: Geç kalınmış bir karar
A Haber'de uzman isimler: Geç kalınmış bir karar
İmamoğlu’nun diploması iptal edildi!
İmamoğlu'nun diploması iptal edildi!
CHP’de alternatif tören skandalı!
CHP'de alternatif tören skandalı!
Başka Erdoğan: Tehditlere ve şantajlara boyun eğmeyeceğiz!
Başka Erdoğan: Tehditlere ve şantajlara boyun eğmeyeceğiz!
Filistinsiz Gazze planı mı devrede?
"Filistinsiz Gazze" planı mı devrede?
Anka 3’lerden Çanakkale selamı!
Anka 3’lerden Çanakkale selamı!
Çanakkale savaşına jeopolitik bakış
Çanakkale savaşına jeopolitik bakış
Liderler Zirvesi 20-21 Mart’ta Brüksel’de!
Liderler Zirvesi 20-21 Mart’ta Brüksel’de!
CHP’de sahte diploma alarmı!
CHP’de sahte diploma alarmı!
Başkan Erdoğan: Gazze’de ateşkes sağlanmalı
Başkan Erdoğan: Gazze'de ateşkes sağlanmalı
DEM Parti’den İmralı ile görüşme başvurusu
DEM Parti'den İmralı ile görüşme başvurusu
Donanmadan Çanakkale’de gözde gösterisi
Donanmadan Çanakkale'de gözde gösterisi
Daha Fazla Video Göster