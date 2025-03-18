A Haber’de uzman isimler: Geç kalınmış bir karar

İstanbul Üniversitesi, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun usulsüz yatay geçişle aldığı diplomasını iptal etti. Üniversite, belgeleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve YÖK’e gönderdiğini açıkladı. A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, kararın gecikmiş ancak gerekli bir adım olduğunu belirtti. Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, İmamoğlu’nun eğitim geçmişindeki usulsüzlüğün uzun süredir tartışmalı olduğunu vurgulayarak, bu durumun sadece akademik değil, siyasi boyutları da olduğunu ifade etti.

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