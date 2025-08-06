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A Haber’de uzman isim açıkladı: Gazze’de üç aşamalı istila planı

A Haber’de uzman isim açıkladı: Gazze'de üç aşamalı istila planı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.08.2025 04:32
Katil İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında yalnızca bombaları değil, açlığı da bir silah olarak kullanmaya devam ediyor. Bombardımanlarla yerle bir edilen bölgelerde, şimdi de gıda ve temel ihtiyaç yardımlarının ulaşması engelleniyor. Geçtiğimiz günlerde Gazze’ye dair açık bir işgal planı açıklayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yeni bir toplu katliamın habercisi mi sorularını gündeme taşıdı. A Haber canlı yayınına katılan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Murat Genç, Netanyahu’nun planının üç aşamalı bir strateji içerdiğini belirtti: Direnişi kırmak, halkı yılgınlaştırmak ve Gazze’yi tamamen insansızlaştırmak.
A Haber’de uzman isim açıkladı: Gazze’de üç aşamalı istila planı
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