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A Haber’de çarpıcı yorum: CHP’de kongre öncesi 50 milyon dolarlık döviz trafiği!

A Haber’de çarpıcı yorum: CHP’de kongre öncesi 50 milyon dolarlık döviz trafiği!

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Giriş: 14.04.2025 02:28
Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki 13 kişinin tutuklanmasının ardından, cezaevinde yürütülen olağandışı görüşmeler ve MASAK raporlarında yer alan 50 milyon dolarlık para trafiği iddiaları Adalet Bakanlığı’nı harekete geçirdi. A Haber canlı yayınında Canan Barlas ile Gündem programına katılarak açıklama yapan Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, konuya ilişkin 2 ayrı iddiaya değindi.
A Haber’de çarpıcı yorum: CHP’de kongre öncesi 50 milyon dolarlık döviz trafiği!
A Haber’de çarpıcı yorum: CHP’de kongre öncesi 50 milyon dolarlık döviz trafiği!
A Haber’de çarpıcı yorum: CHP’de kongre öncesi 50 milyon dolarlık döviz trafiği!
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