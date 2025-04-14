14 Nisan 2025, Pazartesi
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A Haber’de çarpıcı yorum: CHP’de kongre öncesi 50 milyon dolarlık döviz trafiği!
Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki 13 kişinin tutuklanmasının ardından, cezaevinde yürütülen olağandışı görüşmeler ve MASAK raporlarında yer alan 50 milyon dolarlık para trafiği iddiaları Adalet Bakanlığı’nı harekete geçirdi. A Haber canlı yayınında Canan Barlas ile Gündem programına katılarak açıklama yapan Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, konuya ilişkin 2 ayrı iddiaya değindi.