A Haber’de çarpıcı analiz: Trump beklenen açıklamayı yapmadı

A Haber'de çarpıcı analiz: Trump beklenen açıklamayı yapmadı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 07.08.2025 03:18
ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da yaptığı açıklamalar sonrası A Haber canlı yayanına bağlanan A Haber Muhabiri İrfan Sapmaz, önemli açıklamalarda bulundu. Sapmaz, ABD Başkanı'nın beklenen açıklamayı yapmaktan kaçındığını özellikle Gazze ve Putin sorularını geçiştirdiğine dikkat çekti.
