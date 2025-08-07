07 Ağustos 2025, Perşembe
A Haber'de çarpıcı analiz: Trump beklenen açıklamayı yapmadı
ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da yaptığı açıklamalar sonrası A Haber canlı yayanına bağlanan A Haber Muhabiri İrfan Sapmaz, önemli açıklamalarda bulundu. Sapmaz, ABD Başkanı'nın beklenen açıklamayı yapmaktan kaçındığını özellikle Gazze ve Putin sorularını geçiştirdiğine dikkat çekti.