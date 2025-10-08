A Haber’de çarpıcı açıklama: Trump çözmeye Netanyahu sabote etmeye çalışıyor

Katil İsrail işgal güçlerinin Gazze’deki insani krizi derinleştirme politikasına dur demek için yola çıkan Özgürlük Filosu, Siyonistler tarafından saldırıya uğradı. Aktivistlerin yasa dışı şekilde gözaltına alan İsrail’e tepkilerde peş peşe geldi. Washington'dan aktaran A Haber Muhabiri İrfan Sapmaz ise Trump’ın Gazze'deki sorunu çözmeye çalıştığını ancak Netanyahu tarafından sabote edildiğini vurguladı.