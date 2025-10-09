09 Ekim 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları A Haber’de çarpıcı açıklama: Gazze müzakeresinde kilit isim Erdoğan!
A Haber’de çarpıcı açıklama: Gazze müzakeresinde kilit isim Erdoğan!

A Haber’de çarpıcı açıklama: Gazze müzakeresinde kilit isim Erdoğan!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.10.2025 00:03
Gazze Şeridi’nde katil İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana gerçekleştirdiği insanlık krizi daha da derinleşirken ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Planı’yla birlikte bölgede yeni bir müzakere girişiminin kapısını araladı. Trump'ın 20 maddelik Gazze planını kısmen kabul eden Filistin direniş örgütü Hamas ile İsrail arasındaki müzakereler Mısır'da 3. gününe girerken İsrail’in süreci uzatmak için bölgede zaman kazanma çabalarının olduğu belirtildi. Konuya ilişkin Washington’dan aktaran A Haber Muhabiri İrfan Sapmaz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun sabotaj girişimlerine karşın müzakerelerde kilit ismin Başkan Erdoğan olduğunu söyledi.
A Haber’de çarpıcı açıklama: Gazze müzakeresinde kilit isim Erdoğan!
Mısır müzakerelerinde ilk görüntüler
Mısır müzakerelerinde ilk görüntüler
A Haber’de çarpıcı açıklama: Gazze müzakeresinde kilit isim Erdoğan!
A Haber’de çarpıcı açıklama: Gazze müzakeresinde kilit isim Erdoğan!
Kılıçdaroğlu gitti belediye geldi
"Kılıçdaroğlu gitti belediye geldi"
Ankara’da halka Kerbela’yı yaşatıyorlar
“Ankara’da halka Kerbela’yı yaşatıyorlar”
A Haber’de çarpıcı açıklama: Trump çözmeye Netanyahu sabote etmeye çalışıyor
A Haber’de çarpıcı açıklama: Trump çözmeye Netanyahu sabote etmeye çalışıyor
A Haber Muhabiri bölgeden aktardı: Özgürlük Filosu aktivistleri nerede?
A Haber Muhabiri bölgeden aktardı: Özgürlük Filosu aktivistleri nerede?
Çelik: Netanyahu barış girişimini sabote etme fırsatını kolluyor
Çelik: Netanyahu barış girişimini sabote etme fırsatını kolluyor
Yavuz Bingöl’den Devlet Bahçeli’ye bağlama hediyesi
Yavuz Bingöl’den Devlet Bahçeli’ye bağlama hediyesi
Fidan: Netanyahu’nun gidecek yeri kalmadı
Fidan: “Netanyahu’nun gidecek yeri kalmadı”
Fidan: SDG takiye yapmamalı, anlaşmaya uymalı
Fidan: “SDG takiye yapmamalı, anlaşmaya uymalı”
Şeybani: SDG’yi anlaşmayı uygulamaya davet ediyoruz
Şeybani: “SDG’yi anlaşmayı uygulamaya davet ediyoruz”
Fidan: Suriye’nin güvenliği, Türkiye’nin güvenliğidir
Fidan: “Suriye’nin güvenliği, Türkiye’nin güvenliğidir”
Daha Fazla Video Göster