A Haber’de çarpıcı açıklama: Gazze müzakeresinde kilit isim Erdoğan!

Gazze Şeridi’nde katil İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana gerçekleştirdiği insanlık krizi daha da derinleşirken ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Planı’yla birlikte bölgede yeni bir müzakere girişiminin kapısını araladı. Trump'ın 20 maddelik Gazze planını kısmen kabul eden Filistin direniş örgütü Hamas ile İsrail arasındaki müzakereler Mısır'da 3. gününe girerken İsrail’in süreci uzatmak için bölgede zaman kazanma çabalarının olduğu belirtildi. Konuya ilişkin Washington’dan aktaran A Haber Muhabiri İrfan Sapmaz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun sabotaj girişimlerine karşın müzakerelerde kilit ismin Başkan Erdoğan olduğunu söyledi.