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A Haber Yangın Harekat Merkezi’nde! Nasıl takip ediliyor?

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Giriş: 22.06.2022 10:23
Marmaris’te dün akşam saatlerinde başlayan orman yangına karşı mücadele sabahın ilk ışıkları ile havadan müdahale ile sürüyor. Yangınına havadan 20 helikopter ve 14 uçak, karadan ise 688'i orman personeli olmak üzere toplam bin 480 personel müdahale ediyor. Marmaris'teki yangına sadece 8 dakika sonra müdahale edildi. A Haber Yangın Harekat Merkezi’ne gitti ve mücadeleyi ekranlara taşıdı.
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