Nemrut Kalderası'nda sonbahar şöleni! Gün batımında eşsiz manzaralar

Bitlis'te, Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise ikinci büyük krater gölüne ev sahipliği yapan Nemrut Kalderası, sonbaharın gelişiyle birlikte renk cümbüşüne sahne oldu. Havaların soğumasıyla sarı, turuncu, kahverengi ve mor tonlara bürünen huş ağaçları, gün batımında gökyüzünün pastel renkleriyle birleşerek eşsiz manzaralar oluşturdu. Kış öncesinde bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, doğanın sunduğu görsel şöleni fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi.