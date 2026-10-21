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İngiltere'de toplu taşımada yeni dönem! Yüksek sesle müziğe 1.000 sterlin ceza
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Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İngiltere'de toplu taşımada yeni dönem! Yüksek sesle müziğe 1.000 sterlin ceza

İngiltere'de toplu taşıma araçlarında yüksek sesle müzik dinleyen ve video izleyen yolculara yönelik yeni bir kampanya başlatıldı. Trenlerde görevlilerin uyarılarına uymayan yolcular 1.000 sterline kadar para cezasıyla karşılaşabilecek. Otobüslerde ise yüksek ses, elektronik sigara kullanımı ve çöp atma gibi davranışlara karşı 100 sterline kadar ceza uygulanabilecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Alpaslan Düven, İngiltere'den aktardı.

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