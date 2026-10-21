Mekke Ortak Savunma Anlaşması Meclis'te: Bir ülkeye saldırı üçüne yapılmış sayılacak

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında 7 Ağustos'ta imzalanan 16 maddelik Mekke Ortak Savunma Anlaşması, TBMM Başkanlığına sunuldu. Taraflardan birine yönelik dış kaynaklı silahlı saldırının tüm taraflara yapılmış sayılmasını öngören anlaşmada; terörle mücadele, ortak askeri eğitim ve savunma iş birliği de yer alıyor. Kanun teklifinin önce Dışişleri Komisyonunda, ardından TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi bekleniyor. Anlaşmanın ayrıntılarını A Haber muhabiri Şener Çetin aktardı.