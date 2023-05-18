A Haber ve Sabahı susturma operasyonu! Sorguda ve ev aramasında neler yaşandı?

Almanya'da FETÖ'cü Cevheri Güven'in şikayeti üzerinde A Haber muhabiri İsmail Erel ve Sabah Avrupa Haber Müdürü Cemil Albay şafak baskını ile gözaltına alındı. Saatlerce gözaltında kalan ve evlerinde arama yapılan Türk gazeteciler, Dışişleri Bakanlığı'nın devreye girmesiyle serbest bırakıldı. Peki, sorguda ve ev aramasında neler yaşandı? Detayları A Haber muhabiri Fatih Yılmaz aktardı.

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