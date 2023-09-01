A Haber TEKNOFEST'in kalbinde! Bakan Mehmet Fatih Kacır ve Selçuk Bayraktar'dan A Haber'e özel açıklamalar

Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, A Haber’e özel açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır, "Muazzam bir ilgi var. İstanbul'a yakın bir katılım olacağını tahmin ediyoruz. Cumartesi ve pazar zannediyorum rekorlara imza atacağız." dedi. Selçuk Bayraktar ise hiç unutmadığı bir anısını anlattı. Bayraktar, "KIZILELMA 2024'te seri üretimde" dedi.

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