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A Haber Ramallah'ta! Filistinli öğrencilerden Gazze protestosu

A Haber
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Giriş: 31.10.2023 14:14
Gazze'yi ağır bombardımana tutan katil İsrail, Ramallah'ta da Filistinlilere yönelik baskılarını artırıyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, Batı Şeria'dan son gelişmeleri aktardı.
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