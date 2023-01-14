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A Haber Pençe-Kilit operasyon bölgesinde! Terör örgütüne ait 575 mağara ve sığınak imha edildi

A Haber
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Giriş: 14.01.2023 16:37
Son dakika haberleri… Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörün kökünü kazımak için Irak’ın kuzeyinde başlattığı Pençe-Kilit harekâtı tüm hızıyla sürüyor. Bölgede terör örgütü PKK’ya ait 575 mağara ve sığınak imha edildi. Detayları harekat bölgesinde bulunan A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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