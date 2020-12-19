- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
A Haber Özel | Türkiye genelinde 56 saatlik kısıtlama! A Haber muhabiri son durumu anlattı
Bu hafta 3. kez uygulanan 56. saatlik sokağa çıkma kısıtlaması dün saat 21'de başladı. Kısıtlama pazartesi günü 05'te sona erecek. Peki kısıtlamada nereler açık olacak? A Haber ekibinden Özkan Özcan Ankara'da yaşananları anlattı. Sahada polis ekiplerinin denetimlerinin sürdüğünü aktaran Özkan Özcan son gelişmeleri aktardı.