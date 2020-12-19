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A Haber Özel | Türkiye genelinde 56 saatlik kısıtlama! A Haber muhabiri son durumu anlattı

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Giriş: 19.12.2020 10:44
Güncelleme:19.12.2020 10:45
Bu hafta 3. kez uygulanan 56. saatlik sokağa çıkma kısıtlaması dün saat 21'de başladı. Kısıtlama pazartesi günü 05'te sona erecek. Peki kısıtlamada nereler açık olacak? A Haber ekibinden Özkan Özcan Ankara'da yaşananları anlattı. Sahada polis ekiplerinin denetimlerinin sürdüğünü aktaran Özkan Özcan son gelişmeleri aktardı.

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