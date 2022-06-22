A Haber Marmaris’te yangın söndürme helikopterinde!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan yangına devlet tüm imkanlarıyla müdahale ederken A Haber muhabiri Tayfun Er bir yangın söndürme helikopteri içinde yaptığı yayında bölgedeki son durumu aktardı. Rüzgar nedeniyle 3 bölgede daha yangının sürdüğünü belirten Er, Marmaris için sarı kodlu rüzgar uyarısı yapıldığını da vurguladı. A Haber'e konuk olan Orman Genel Müdürlüğü temsilcisi İlhami Oğuz ise "20 helikopter ve 14 uçak ile müdahale ediyoruz." dedi. İşte detaylar...