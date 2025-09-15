15 Eylül 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları A Haber Katar'da! Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'nden hangi sonuçlar çıkacak?
A Haber Katar’da! Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi’nden hangi sonuçlar çıkacak?

A Haber Katar'da! Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'nden hangi sonuçlar çıkacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.09.2025 03:51
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Katar'da düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katılacak. Toplantıda İsrail'in Katar'a yönelik saldırının yanı sıra Gazze'de devam eden soykırım ve işgal planı ele alınacak. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu Doha'dan zirve öncesi son durumu aktardı.
A Haber Katar’da! Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi’nden hangi sonuçlar çıkacak?
A Haber Katar’da!
A Haber Katar'da!
A Haber’de çarpıcı analiz: İmamoğlu’nun gölgesinde vesayet isteği! .
A Haber’de çarpıcı analiz: İmamoğlu'nun gölgesinde vesayet isteği! .
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! Demiryolu hattı yarın hizmete açılıyor
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! Demiryolu hattı yarın hizmete açılıyor
ABD’de iç savaş kapıda mı?
ABD’de iç savaş kapıda mı?
CHP Esenyurt İlçe Kongresinde kavga
CHP Esenyurt İlçe Kongresinde kavga
Hakkımı hepsine haram ediyorum
"Hakkımı hepsine haram ediyorum"
Halef-selef gerilimi tırmanıyor!
Halef-selef gerilimi tırmanıyor!
Başkan Erdoğan Katar’a gidiyor
Başkan Erdoğan Katar'a gidiyor
MHP’de iki isim için kesin ihraç istemi
MHP’de iki isim için kesin ihraç istemi
Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu neyle suçlanıyor?
Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu neyle suçlanıyor?
Can Holding’e büyük operasyon
Can Holding'e büyük operasyon
İsrail’den Rum Kesimi’ne tehlikeli sevkiyat
İsrail’den Rum Kesimi’ne tehlikeli sevkiyat
Daha Fazla Video Göster