A Haber Katar’da! Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi’nden hangi sonuçlar çıkacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Katar'da düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katılacak. Toplantıda İsrail'in Katar'a yönelik saldırının yanı sıra Gazze'de devam eden soykırım ve işgal planı ele alınacak. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu Doha'dan zirve öncesi son durumu aktardı.