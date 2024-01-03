A Haber İran'dan canlı yayında! Anma törenine saldırıda ölü sayısı artıyor | Arkasında İsrail mi var?

Kasım Süleymani’nin ölüm yıl dönümünde Kirman şehir mezarlığı yakınında iki patlama meydana geldi. Olayda çok sayıda kişi yaralanırken en az 50 kişinin can verdiği bildirildi. Diğer taraftan dün Lübnan'da Hamas'a gerçekleştirilen saldırı ardından patlamaların arkasında İsrail istihbarat teşkilatı Mossad'ın olabileceği ihtimal üzerinde duruluyordu. Ancak İran eylemi "terör saldırısı" olarak açıkladı. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. A Haber muhabiri Ekber Karabağ bölgeden son durumu aktardı.

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