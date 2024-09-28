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A Haber görüntüledi! Beyrut sokaklarında insanlık dramı

A Haber görüntüledi! Beyrut sokaklarında insanlık dramı

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.09.2024 14:13
İsrail’in dün gece Beyrut’u ateş yerine çevirmesinden sonra insanlar göçe başladı. Başkent Beyrut sokaklarında yaşanan insanlık dramını A Haber görüntülerken detayları muhabirimiz Ata Gündüz Kurşun aktardı.
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Beyrut sokaklarında insanlık dramı
Beyrut sokaklarında insanlık dramı
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