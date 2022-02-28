A Haber ekibi Ukrayna’da yaralandı! Detayları A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali aktardı

Son dakika... Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının 5. gününde devam ediyor. Ukrayna ordusu Kiev yakınlarında Rus askerlerine karşı direniyor. Lviv’de A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali ve kameraman Taha Hazar, Ukrayna'da arbedenin ortasında kaldı ve yaralandı. Lviv'de olan biteni aktaran Sali, yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, Rusya Ukrayna savaşındaki son gelişmeleri Lviv'den aktardı.



A HABER EKİBİ UKRAYNA'DA YARALANDI



Detayları aktaran A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, kameraman Taha Hazar, Ukrayna'da arbedenin ortasında kaldığını bildirdi.



"KABURGAM KIRILDI, ARKADAŞIMIN İSE PROTEZ DİŞİ AYRILDI"



Orhan Sali, "Lviv'de haber esnasında bir arbedenin ortasında kaldık. Nereden geldiği belli olmayan bir grubun saldırısına uğradık. Daha önceki yayınlarda da belirtmiştik. Burada kimin ne olduğu belli değil. Yaralandıktan sonra hastaneye gittik elim morardı ve şişti. Sol tarafımda da aldığım darbeler vardı. Kameraman arkadaşım Taha Hazar da başından ve yüzünden darbe aldı. Acil servise gittik. Doktorlar hızlı bir şekilde ilgilendi. Benim sol kaburgamda kırılmalar var. Taha Hazar'ın da diş protezi ayrıldı. Zorlu bir coğrafyadayız tedaviye ulaşmak zor." dedi.



RUSYA-UKAYNA SAVAŞINDA SON DURUM NE?



Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının 5. gününde devam ediyor. Ukrayna ordusu Kiev yakınlarında Rus askerlerine karşı direniyor.



Ukrayna, Kiev merkezine 25 kilometre mesafedeki İrpin şehrine girmeye çalışan Rus birliklerinin püskürtüldüğü açıkladı.



Ukrayna Devlet Özel Haberleşme Servisi'nden gelen son bilgilere göre, Kiev ve Harkov'da yeniden patlama sesleri duyuldu.



Rusya Savunma Bakanlığı, Berdyansk ve Enerhodar'ın ele geçirildiğini açıkladı.



Birleşmiş Milletler, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından şu ana kadar 422 bin mültecinin komşu ülkelere geçtiğini, 102 sivilin öldüğünü bildirdi.



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise "Şu ana kadar 4 bin 500 rus askeri öldürüldü dedi ve Rus askerlerine "Silahlarınızı bırakın ve gidin.

Komutanlarınıza, propagandacılarınıza inanmayın. Sadece hayatınızı kurtarın" sözleriyle çağrı yaptı.



Kiev'de cumadan bugüne kadar sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.

Ardından çatışmaların yoğun olduğu, Harkov'da da sokağa çıkma yasağı ilan edildi.



Ukrayna ordusu, Kiev yakınlarında bir şehri ele geçirmeye çalışan Rus askeri birliklerinin girişimlerini engellediğini duyurdu.