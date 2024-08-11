11 Ağustos 2024, Pazar
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A Haber ekibi savaşın kalbinde! Savaşın fitili bu sınırdan bu ateşlenecek?
Katil İsrail olası misillemelere karşı hazırlıklar yapıyor. Ancak Orta Doğu ülkeleri şu aşamada topyekün bir saldırıya başlamadı.Peki Hizbullah tek başına mı harekete geçecek? Yoksa İran'dan da Hizbullah'a destek gelecek mi? Ve Hizbullah'ın hedefinde nereler var? A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun sıcak noktadan detayları aktardı.