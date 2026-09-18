-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Türkiye ve dünya çocukları korumak için ayağa kalktı: İşte yeni düzenlemenin ayrıntıları
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türkiye ve dünya çocukları korumak için ayağa kalktı: İşte yeni düzenlemenin ayrıntıları

Çocukların sosyal medya ve yapay zekâ kaynaklı risklerden korunmasına yönelik yeni düzenlemeler gündemde. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya platformlarına erişimini sınırlandıracak düzenlemenin ekim ayında yürürlüğe girmesinin planlandığını, yaş doğrulama sisteminin ise e-Devlet başta olmak üzere farklı yöntemlerle uygulanacağını açıkladı. A Haber ekranlarında konuşan Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, dijital bağımlılık ve yapay zekâ risklerini değerlendirdi.

Önceki Video
Havacılıkta dünya rekoru geliyor! İstanbul Havalimanı'na yeni pist: Hedef 9 pist ve 200 milyon yolcu
Havacılıkta dünya rekoru geliyor! İstanbul Havalimanı'na yeni pist: Hedef 9 pist ve 200 milyon yolcu
Sarıyer’de kalaşnikofla ateş açan 14 yaşındaki çocuk tutuklandı
Sonraki Video
Sarıyer’de kalaşnikofla ateş açan 14 yaşındaki çocuk tutuklandı
Sıradaki Videolar
Google Keşfet

Gündemden Videolar