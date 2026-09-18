Türkiye ve dünya çocukları korumak için ayağa kalktı: İşte yeni düzenlemenin ayrıntıları

Çocukların sosyal medya ve yapay zekâ kaynaklı risklerden korunmasına yönelik yeni düzenlemeler gündemde. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya platformlarına erişimini sınırlandıracak düzenlemenin ekim ayında yürürlüğe girmesinin planlandığını, yaş doğrulama sisteminin ise e-Devlet başta olmak üzere farklı yöntemlerle uygulanacağını açıkladı. A Haber ekranlarında konuşan Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, dijital bağımlılık ve yapay zekâ risklerini değerlendirdi.