Sosyal medyada büyük yapay zeka skandalı! Yıllar önce silinen fotoğrafı bulup çocukların bilgilerini istedi

Sosyal medyada çocuklarının görüntülerini paylaşan aileleri tedirgin eden büyük bir yapay zeka skandalı patlak verdi. Amerikalı bir annenin kızıyla paylaştığı masum bir videonun altına yapay zekanın yönelttiği sorular ve yıllar önce sistemden silinmiş olan bir fotoğrafı yeniden ortaya çıkarması infiale yol açtı. Olayın ardından teknoloji devi Meta hatasını kabul ederek sistemde düzenleme yaptıklarını açıklarken, uzmanlar özellikle ebeveynleri çocuklarının kişisel verileri ve fotoğrafları konusunda uyardı.