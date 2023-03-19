A HABER ANALİZ | Başkan Erdoğan’ın takdir toplayan barış diplomasisi: 11 ülke Nobel’e aday gösterdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliği boyunca dış politikada kritik başarılara imza attı. Türkiye dış politikasının en yeni ve en başarılı girişimlerinden biri de şüphesiz, Rusya-Ukrayna savaşında yürütülen arabuluculuk faaliyetleri oldu. Başkan Erdoğan'ın, savaş sürecinde yürüttüğü barış diplomasi büyük takdir topladı. Bu bağlamda 11 ülke, Başkan Erdoğan'ı dünyayı derinden etkileyen bu savaşın bitmesi için attığı adımlardan ötürü, Nobel Barış Ödülleri'ne aday gösterdi.