22 Mart 2022, Salı
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A Haber 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Otomasyon Merkezi'nde
Türkiye'nin mega projeleri arasında yer alan dünyanın en uzun orta açıklıklı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışının yapılmasının ardından vatandaşların hizmetine sunuldu. A Haber Muhabiri Vedat Sezer 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Otomasyon Merkezi'ne girerek kontrol noktasında sistemin detaylarını paylaştı. İşte detaylar...