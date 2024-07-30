9. Yargı Paketi yeni dönemde Meclis’te

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terörist elebaşı lehinde tezahürat yaparak, halay çekenlere yönelik gerçekleştirilen gözaltı tartışmalarına ilişkin konuştu. Bazı kesimlerin konuyu çarpıttığını belirten Tunç, "eğer siz terör propagandası yaparsanız, hukuk devleti gereğini yapar" ifadesini kullandı.

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