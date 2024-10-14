9. Yargı Paketi ele alınacak! Kabine yoğun gündemle toplanıyor

Başkan Erdoğan sıcak başlıklarla bugün Kabine'yi toplayacak. O başlıklar arasında kadına ve çocuğa yönelik artan şiddet var. Erdoğan'a bu konuda kapsamlı bir sunum yapılması bekleniyor. AK Parti'nin Meclis'e getirmeye hazırlandığı 6 kritik yasa teklifine de son düzeltmeler yapılacak. Arzu Fidanverdi detayları aktardı.

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