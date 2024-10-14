14 Ekim 2024, Pazartesi
A HABER VİDEO
Haberler Gündem Videoları
9. Yargı Paketi ele alınacak! Kabine yoğun gündemle toplanıyor

9. Yargı Paketi ele alınacak! Kabine yoğun gündemle toplanıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.10.2024 09:12
Başkan Erdoğan sıcak başlıklarla bugün Kabine'yi toplayacak. O başlıklar arasında kadına ve çocuğa yönelik artan şiddet var. Erdoğan'a bu konuda kapsamlı bir sunum yapılması bekleniyor. AK Parti'nin Meclis'e getirmeye hazırlandığı 6 kritik yasa teklifine de son düzeltmeler yapılacak. Arzu Fidanverdi detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kabine yoğun gündemle toplanıyor
Kabine yoğun gündemle toplanıyor
Suç örgütlerine darbe
Suç örgütlerine darbe
BM üssünden ilk görüntü A Haber’de!
BM üssünden ilk görüntü A Haber'de!
Hizbullah’tan İsrail’e İHA saldırısı!
Hizbullah'tan İsrail'e İHA saldırısı!
Hizbullah’tan İsrail’e ağır darbe! İHA’lar ile vurdular: Çok sayıda yaralı var
Hizbullah'tan İsrail'e ağır darbe! İHA'lar ile vurdular: Çok sayıda yaralı var
Skandal miting!
Skandal miting!
DEM Parti ve PKK yandaşlarından skandal!
DEM Parti ve PKK yandaşlarından skandal!
Pençe-Kilit ile terör ininde derin temizlik!
Pençe-Kilit ile terör ininde derin temizlik!
İşte İsrail’in sapkın zihniyeti!
İşte İsrail’in sapkın zihniyeti!
A Haber Tel Aviv’de
A Haber Tel Aviv'de
Lübnan tezkeresi TBMM’ye geliyor
Lübnan tezkeresi TBMM’ye geliyor
İzmir’de beton bariyer tartışması
İzmir'de beton bariyer tartışması
Daha Fazla Video Göster