23 Mart 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 8 ilde DEAŞ'a operasyon! 24 şüpheli yakalandı

8 ilde DEAŞ'a operasyon! 24 şüpheli yakalandı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.03.2024 09:09
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 ilde eş zamanlı olarak DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-15" operasyonu düzenlendiğini duyurdu. Operasyonlar kapsamında 24 şüpheli yakalandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
8 ilde DEAŞ’a operasyon! 24 şüpheli yakalandı
8 ilde DEAŞ'a operasyon! 24 şüpheli yakalandı
Bakan Fidan’dan Kurum’a övgü dolu sözler!
Bakan Fidan'dan Kurum'a övgü dolu sözler!
CHP’li Lütfü Savaş platformdan aşağıya uçtu!
CHP'li Lütfü Savaş platformdan aşağıya uçtu!
Başkan Erdoğan, Tekirdağ’da iftar programında vatandaşlara telefonla seslendi: Tekirdağ’ı artık bu CHP zihniyetinden kurtaralım
Başkan Erdoğan, Tekirdağ'da iftar programında vatandaşlara telefonla seslendi: Tekirdağ'ı artık bu CHP zihniyetinden kurtaralım
Çanakkale için projeleri neler?
Çanakkale için projeleri neler?
B sınıfı ehliyette 125 CC motosiklet izni!
B sınıfı ehliyette 125 CC motosiklet izni!
Afette yıkılan Galeria sitesi davası!
Afette yıkılan Galeria sitesi davası!
Bakan Koca yapılacak yeni hastane hakkında bilgi verdi!
Bakan Koca yapılacak yeni hastane hakkında bilgi verdi!
Başkan Erdoğan’dan Çankırı’da önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan’dan Çankırı'da önemli açıklamalar
13 şüpheli daha gözaltına alındı
13 şüpheli daha gözaltına alındı
Lityum pil yangını nasıl söndürülür?
Lityum pil yangını nasıl söndürülür?
Kepez için projeleri neler? A Haber’de anlattı
Kepez için projeleri neler? A Haber'de anlattı
Daha Fazla Video Göster