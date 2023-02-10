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8 aylık hamile Cemile 88’inci saatte kurtarıldı! Uzman çavuş eşini gözyaşları içerisinde bekledi

A Haber
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Giriş: 10.02.2023 11:27
Güncelleme:10.02.2023 11:50
Asrın felaketinin merkez üssü Kahramanmaraş’ta Uzman Çavuş Ali Orakçı’nın (26) eşi 8 aylık hamile Cemile Orakçı (25), depremden 88 saat sonra bulunduğu enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Saatlerce enkaz başında eşinden gelecek umutlu haberi bekleyen Orakçı, gözyaşlarına hakim olamadı.
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